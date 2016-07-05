Ставрополь, 5 июля, 2016, 12:30 — ИА Регнум.



отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Авария на Ставрополье

В Ставропольском крае после аварии с участием рейсового автобуса Москва-Благодарный без света оказались 8960 жителей Благодарненского района, сообщили коррреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Благодарненском районе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, после чего въехал в подстанцию 35 кВ «Бурлацкая».

В энергокомпании уточнили, что происшествие случилось 5 июля в 09:32, после чего в трансформаторной подстанции 110 кВ «Благодарная» действием токовой отсечки отключилась воздушная линия 35 кВ «Благодарная-Бурлацкая».

Погашены оказались подстанции «Бурлацкая» и «Сотниковская», обесточены 88 трансформаторных подстанций и 8960 жителей. Общая отключенная мощность составила 1,7 МВт.

В 09:57 мск подстанция 35 кВ «Сотниковская» была запитана от подстанции 35 кВ «Чкаловская». Порядка 4 тыс. человек уже получили свет.

Пока без света остаются еще 4960 человек. В настоящий момент на месте аварии работают, а также сотрудники МВД и МЧС.

После буксировки автобуса с территории подстанции ремонтники «Ставропольэнерго» приступили к аварийно-восстановительным работам по запитке населения Благодарненского района.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, сегодня на 90 километре автодороги «Светлоград — Благодарный — Буденновск» Благодарненского района водитель автобуса «Неоплан» маршрута «Москва — Буденновск» при обгоне врезался во впереди идущий грузовик «МАЗ» и затем врезался в подстанцию.

Пострадало четыре участника аварии. Это два водителя автобуса, один пассажир автобуса и водитель «МАЗа». Всего на момент автоаварии в салоне рейсового автобуса находились 28 пассажиров.

После аварии движение на дороге не перекрывалось. Пассажиры автобуса, не доехавшего до конечного пункта 50 км, доставлены в «Дом культуры» села Бурлацкое, из Буденновска за ними выехал другой автобус.