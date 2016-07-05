Москва, 5 июля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. На сырьевом рынке, который поддерживался аппетитами к риску, происходит естественная коррекция. Вступают в силу факторы, проигнорированные ранее при оптимистичном настрое, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

topwar.ru Нефть

«Приближение выхода статистики о запасах и добыче нефти в США заставляет вспомнить о росте числа буровых установок в последние недели. Поэтому пока поход котировок Brent вверх к $51/барр. приостановлен, цены ушли ниже психологически важной отметки $50. Технически предрасположенность скорее к ослаблению к отметке $49,2, пробитие которой может означать уход к горизонту $48», — отметил Гойхман.

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«Российская валюта, чувствительная к настрою внешних рынков и ценам на нефть, вероятно, также будет испытывать давление. Сам факт того, что пара доллар/рубль не смогла уйти ниже ключевой поддержки 63,5 руб./доллар, говорит о недостаточной силе продавцов даже при высокой нефти. А наблюдаемое ослабление фьючерсов черного золота способно поднять пару к 64,5 руб./доллар и выше», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля биржевой курс российского рубля снизился к доллару США и евро. По состоянию на 10:34 мск, доллар подорожал к рублю на 25,25 копейки и составил 64,1875 рубля. Евро вырос на 36,75 копейки — до 71,7050 рубля. Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара США снизился на 33,21 копейки до 63,6844 рубля. Евро упал на 19,66 копейки до 70,8553 рубля.