Киев, 5 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Жители города Торецка, находящегося на территории Донецкой области, подконтрольной украинской стороне, попытались помешать движению колонны ВСУ, об этом 5 июля в своем Facebook сообщил начальник главного управления Национальной полиции Украины в регионе Вячеслав Аброськин.

dn.npu.gov.ua Украинские силовики против жителей Торецка

По словам Аброськина, группа местных жителей, вышедших ночью на улицы, насчитывала около ста человек и состояла из ранее судимых граждан и «лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения». Однако Аброськин отмечает, что среди протестующих «были и женщины».

По тревоге были подняты сотрудники городской полиции, которые стали проводить с гражданами разъяснительную работу.

«Но пьяная толпа, управляемая провокаторами, отказалась выполнять наши законные требования», — отмечает Аброськин.

В дальнейшем активные участники протеста были задержаны и доставлены в отделение полиции, около полуночи люди разошлись по домам. Задержанных активистов, по словам Аброськина, ждет суд.