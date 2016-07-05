Улан-Удэ, 5 июля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Улан-Удэ 5 июля потребовал принять дополнительные меры по тушению лесных пожаров и их профилактике в Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

03.mchs.gov.ru Глава Бурятии Вячеслав Наговицын и глава МЧС России Владимир Пучков

«Неблагоприятный прогноз погоды требует принятия дополнительных мер по тушению пожаров, профилактике, улучшению взаимодействия всех федеральных и региональных структур», — подчеркнул министр.

По его словам, в этом году в Бурятии выполнен большой объем работ по профилактике пожаров и по защите населенных пунктов, сформирована группировка сил и средств в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Согласно озвученной информации, количество очагов пожаров и их площади сократились.

«Но в отдельных случаях допускаются нарушения требований установленных нормативов по численности группировок, задействованных в тушении. При этом риски возникновения пожаров остаются до сентября. И то, что в этом году показатели лучше, никого не должно успокаивать» — заявил Пучков. Он поручил уточнить планы привлечения авиации МЧС России в Бурятии во взаимодействии с наземными службами.

Глава МЧС отметил, что возникновение новых пожаров — это вина руководителей тех земель, на которых они произошли: «Надо привлекать к ответственности собственников, арендаторов. Не все дорабатывают на местах».

Чрезвычайное ведомство готовит изменения законодательства, которые четко регламентируют все правила тушения пожаров и предусматривают дополнительные меры на особо охраняемых природных территориях, подытожил Владимир Пучков.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын сообщил, что дополнительно будут проведены сходы граждан и подворовые обходы. «Мы многое сделали для того, чтобы перекрыть вход в леса. Это вызывает, конечно, недовольство местных жителей. Но сегодня любое посещение леса крайне опасно. Иссушена земля. Она как порох», — пояснил он. По словам главы региона, местные жители также могут участвовать в тушении лесных пожаров, и «власти готовы платить за это деньги, им также будут предоставлены льготы по заготовке древесины».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с начала текущего пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 503 лесных пожара. Пройденная огнем площадь составляет более 105 тысяч га. В регионе возбуждено 49 уголовных дел по фактам возникновения лесных пожаров.