Москва, 5 июля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Китай начал процедуру снятия ограничений на поставки из России говядины и субпродуктов в связи с тем, что РФ получила от Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ) официальный статус страны, свободной от ящура. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Unsplash Говядина на мясном прилавке

В Санкт-Петербурге с 1 по 3 июля прошла пятая встреча постоянной рабочей группы России и Китая, занимающейся сотрудничеством в сфере карантина животных и растений, а также безопасности пищевых продуктов. Российскую сторону представлял заместитель руководителя Россельхознадзора Евгений Непоклонов, китайскую — заместитель Министра Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая Ван Вэй.

На встрече было решено взаимно применять стандарты и рекомендаций МЭБ. Китайская делегация подтвердила, что меры, применяемые в России по зонированию в отношении нодулярного дерматита, соответствуют рекомендациям МЭБ.

«Китайская сторона также сообщила о положительном рассмотрении материалов по системе контроля и предупреждения гриппа птиц в России, и о начале процедуры снятия ограничений на поставки мяса птицы на рынок КНР», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2015 году Китай ввёл запрет на ввоз животноводческой продукции из России, так как в РФ были зафиксированы очаги заболеваний свиней и крупного рогатого скота.