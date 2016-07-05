Москва, 5 июля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Плюсом политики Минтруда РФ является то, что будущие пенсионеры получат причитающиеся им деньги единовременно, не дожидаясь, пока эти выплаты растянутся во времени, а инфляция, в случае, если выплаты будет приходиться на кризисные времена, обесценит значительную часть этих накоплений. В то же время отрицательным моментом такого решения является то, что в определенный момент времени государство должно будет располагать большим запасом наличных денег, чтобы выплатить их пенсионерам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Огромный размер таких выплат может привести к дефициту ликвидности у пенсионных фондов и иных финансовых институтов, работающих с такими накоплениями, а также в определенной степени стать драйвером роста инфляции. Таким образом, начиная с 2022 года экономика России может столкнуться с ситуацией, которая будет выгодна группе частных лиц, то есть пенсионерам, но невыгодна государству и обществу в целом», — пояснила Мильчакова.

«Исходя из этого, не исключено, что государство может преподнести будущим пенсионерам неприятный сюрприз с единственной целью — уменьшить размер будущих выплат. Например, повысит пенсионный возраст либо примет поправки в действующее законодательство с целью сократить подобные выплаты. От государства можно ожидать разных решений, а значит, пассивное отношение граждан к их будущим пенсионным накоплениям является достаточно оправданным», — высказала свое мнение эксперт.

Отметим, согласно заявлениям чиновников Министерства труда РФ, поколение россиян, которое выйдет на пенсию в период с 2022 по 2031 год, получит свои пенсионные накопления живыми деньгами в виде единовременной выплаты. Речь идет о гражданах 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели выплачивали отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% дохода. По оценкам Минтруда, количество человек, которые получат право на такую выплату, превысит 8,83 миллиона.

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