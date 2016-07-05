Ставрополь, 5 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум.



Фото предоставлено отделом пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Авария на Ставрополье

В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. Он столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 5 июля, около 10:00 на 90 километре автодороги «Светлоград — Благодарный — Буденновск» Благодарненского района.

Водитель автобуса «Неоплан» маршрута «Москва — Буденновск», двигавшийся из Благодарного в сторону Буденновска, при обгоне врезался во впереди идущий грузовик «МАЗ». Водитель грузовика, в свою очередь, поворачивал налево.

После удара оба габаритных транспортных средства съехали с проезжей части. Автобус врезался в трансформаторную подстанцию.

Пострадало четыре участника аварии. Это два водителя автобуса, один пассажир автобуса и водитель «МАЗа». Все они с травмами госпитализированы.

Отметим, что на момент автоаварии в салоне рейсового автобуса находились 28 пассажиров. Их спасли ремни безопасности.

В настоящее время выясняются причины произошедшего и степень вины водителей. По факту назначено проведение административного расследования.

В региональном управлении МЧС уточнили ИА REGNUM, что авария произошла вблизи села Бурлацкого, примерно за 50 км до пункта назначения автобуса, который проехал порядка 1400 км.

Среди пострадавших детей нет. Уточняется также, что пострадавших отвезли в центральную районную больницу города Благодарного.

После аварии движение на дороге не перекрывалось. Но пассажирам придется задержаться еще. Они доставлены в «Дом культуры» села Бурлацкое, из Буденновска за ними уже выехал другой автобус.

Отмечается также, что автобус, налетев во время аварии на трансформаторную подстанцию, повредил ее и опору линий электропередач. Сейчас эта трансформаторная подстанция отключена. На месте работают специалисты Ставрополькоммунэлектро.