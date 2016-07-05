Пермь, 5 июля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. На территории предприятия «Протон-ПМ» (Пермский край) 5 июля произошла утечка токсичного ракетного топлива из резервуара, сообщает региональный главк МЧС.

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Инцидент произошел на предприятии в Новых Лядах в 9:03 мск. Компонент ракетного топлива вытек из емкости в 2,5 кубических метра, за пределы цеха вещество не распространилось.

После ликвидации вещество, прошедшее абсорбцию, было смыто в канализацию предприятия. Угрозы населению и пострадавших нет, уточняет МЧС. Предприятие работает в плановом режиме.

«Протон-ПМ» производит жидкостные ракетные двигатели РД-276, устанавливаемые на ракете-носителе тяжелого класса «Протон-М».