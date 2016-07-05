Посёлок Игора, Ленинградская область, 5 июля, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Важные международные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается мировая общественность, требуют новых предложений и решений. Так, сегодня, 5 июня, на курорте Игора Ленинградской области стартовала Летняя школа Центра международной и региональной политики на тему «Отношения России с ЕС и НАТО: в поисках нового modus operandi». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Летняя Школа Центра международной и региональной политики

Своими задачами школа ставит обсуждение глобальных международных политических, экономических, социальных и культурных тем. А также поиск решений из сложных сложившихся сегодня отношений в мире. В частности, речь идет об отношениях России с Европейским союзом и НАТО на фоне актуальным проблем.

В мероприятии принимают участие около 100 человек, включая экспертов, организаторов и участников из разных городов России, Германии, Бельгии, Нидерландов, Украины, Польши, Турции и Белоруссии.

Летняя школа CIRP завершит свою работы в пятницу, 8 июля.

Организатором мероприятия является Центра международной и региональной политики. Партнерами — Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Информационное бюро НАТО в России, Русско-Балтийский медиа-центр.