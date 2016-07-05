Вильнюс, 5 июля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Литва в 2016 году попала в список 10 стран НАТО, которые лучше всего инвестируют в оборону. Как сообщает сегодня, 5 июля, ИА REGNUM, об этом свидетельствуют опубликованные данные альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По финансированию обороны края Литва заняла 9-е место среди 28 стран НАТО. Страна в этом году выделила на оборону 1,49% ВВП. В прошлом году Литва в этом списке заняла 19-е место, отмечает национальный вещатель LRT.

Латвия в этом году выделила на оборону 1,45% ВВП и заняла 11-е место.

В первую пятерку списка попали США (3,61% ВВП), Греция (2,38%), Объединенное Королевство (2,21%), Эстония (2,16%) и Польша (2%).

В этом году бюджет обороны Литвы достигает 575 млн евро. Правительство Литвы планирует постепенно увеличивать финансирование, чтобы в 2018 году выделять на оборону 2% ВВП.

В 2016 году финансирование обороны НАТО выросло на 3%.