Москва, 5 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Российские дилеры японского автоконцерна Toyota начали принимать заказы на обновленный седан Toyota Corolla, приспособленный для эксплуатации в климатических и дорожных условиях России, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

toyota.drom.ru Седан Toyota Corolla

Рестайлинговая Toyota Corolla выходит на российский авторынок в пяти комплектациях. Стартовое исполнение «Стандарт» включает в себя бензиновый 1,33-литровый двигатель мощностью 99 л. с. и шестиступенчатую МКПП. В «Стандарт» включены кондиционер, светодиодные дневные ходовые огни, обогрев передних сидений и зеркал заднего вида, передние электростеклоподъемники и складываемая спинка заднего сиденья. Безопасность будут обеспечивать передние подушки безопасности, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий и усилителем экстренного торможения. Дверные ручки будут окрашены в цвет кузова. Цена автомобиля в такой версии составит 949 тыс. рублей.

В комплектацию «Классик», цена на которую начинается от 1,059 млн рублей, входит более мощный 1,6-литровый двигатель мощностью в 122 л. с., дополняемый МКПП или бесступенчатым вариатором Multidrive S. В список комплектации изначально включены боковые подушки безопасности.

Версия «Стиль», которая обойдется покупателю в сумму от 1,109 млн рублей, комплектуется 16-дюймовыми дисками, многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, передними противотуманными фарами, задними электростеклоподъемниками и MP3-магнитолой с четырьмя динамиками, AUX‑ и USB-разъемами для внешних устройств.

Версию «Стиль» может дополнить комплектация «Стиль Плюс», цена на которую начинается от1,208 млн рублей, которая включает такие опции, как светодиодные фары и задние фонари, электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, сдвижной центральный подлокотник, задний подлокотник с подстаканниками, розетка 12V для задних пассажиров, 4,2-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, информационно-развлекательная система Toyota Touch 2 с 7-дюймовым дисплеем, MP3-магнитолой с шестью источниками звука, коммуникационная система Bluetooth. Средства безопасности дополнены шторками для передних и задних пассажиров, системами курсовой устойчивости, антипробуксовки и помощи при подъеме.

Версия максимального оснащения называется «Престиж». Покупателю она обойдется в цену от 1,295 млн рублей. Corolla версии «Престиж» продается с 1,6-литровым двигателем и более мощным 1,8-литровым бензиновым мотором мощностью 140 л. с. В этой комплектации Toyota Corolla оснащается всеми опциями, входящими в версию «Стиль Плюс», дополненными боковыми зеркалами заднего вида с повторителями указателей поворота и электроприводом складывания, сенсорной системой доступа и запуска двигателя кнопкой, датчиками парковки спереди и сзади.

Стоит отметить, что по итогам пяти месяцев 2016 года продажи автомобилей Toyota на российском рынке сократились на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.