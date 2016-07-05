Великий Новгород, 5 июля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Новгородские коммунисты определились с кандидатурами на выборы в Новгородскую областную думу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, выдвижение списка кандидатов состоялось на 40-й внеочередной конференции регионального отделения партии.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ Флаг КПРФ

Региональный список состоит из 48 человек, его первую, общеобластную, тройку составили первый секретарь Новгородского обкома КПРФ, депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым, первый секретарь городского комитета партии, депутат думы Великого Новгорода Ольга Ефимова и депутат Новгородской областной думы Вячеслав Степанов. Из 16 одномандатных округов представители КПРФ будут баллотироваться в 14.

Что касается выборов в Госдуму, Новгородская область вошла в группу № 29 из 37 сформированных региональных групп вместе с Псковской и Тверской областями. По одномандатному округу №134 от Новгородской области выдвинут предприниматель Андрей Шустров. В партийную группу вошли глава Неболчского сельского поселения Любытинского района Павел Ермилов (четвёртая позиция) и предприниматель, руководитель областной организации «Дети войны» Жанна Шитова (седьмое, последнее место в региональной группе).