Мурманск, 5 июля, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Несмотря на жёсткую экономию средств, Геологический институт Кольского научного центра РАН снарядил 11 полевых отрядов в текущем сезоне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в учреждении.

ColiN00B Алмазы

«1 июля в район Куру-Ваара выехал геолого-структурный отряд Ильи Горбунова, изучающий эклогиты — горные породы, которые образовались на большой глубине, а затем вышли на поверхность, — прокомментировали в институте. — Исследуя с их помощью интересные геолого-тектонические процессы, учёные как бы расшифровывают историю формирования нашего Кольского полуострова. Кроме того, на больших глубинах могут образовываться алмазы. И это не пустые слова. В прошлом году в этих горных породах один из аспирантов Геологического института обнаружил алмаз. Теперь предстоит доказать, что он образовался именно там, а не был привнесен при полировке горной породы в мастерской».

По словам директора Геологического института, доктора геолого-минералогических наук Юрия Войтеховского, в этом году впервые за долгий период Отделение наук о Земле Российской академии наук, Российский фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд не поддержали мурманских геологов дополнительным финансированием полевых работ — сказываетсяобщая экономическая ситуация.

«Но геолог не может обходиться без экспедиций, — отметил Войтеховский. — Экспедиционные работы записаны в уставе Геологического института как один из основных видов деятельности. Это значит, что на них разрешено тратить базовое бюджетное финансирование. Кроме того, мы обязаны обеспечить полевыми работами аспирантов. Отсюда и молодёжный акцент этого полевого сезона».

В основном в учреждении поддержали направления, которые наиболее результативно разрабатывались в последние годы. «Это уникальная минералогия (Ловозерские и Хибинские тундры), стратегические металлы (Панские и Колвицкие тундры), геодинамическое (Куру-Ваара) и геохронологическое (Ковдорский р-н) изучение геологических формаций», — заключили в институте.

Напомним, в прошлом году недостаток финансирования сказался на сроках экспедиций мурманских геологов. Перед учёными стояла задача, в числе прочего, продолжить расширение по мере возможности платино-палладиевой провинции в Федорово-Панских тундрах.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в последнее 10-летие учёные доказали, что на Кольском полуострове есть так называемая минерагеническая золоторудная, или золото-серебряная провинция. Сейчас геологи пытаются определиться: будут ли в Мурманской области месторождения золота и серебра или, вполне возможно, дело закончится просто находкой минералов.