Орел, 5 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Орле подарок городу к 450-летию от Общественного международного фонда славянской письменности и культуры — памятник основанию города — вызвал неожиданно большой скандал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный (фрагмент). 1897

О том, что в Орле появится новый монумент, официально называемый памятником основанию города — а фактически представляющий собой памятник царю Ивану Грозному, — стало известно в июне, хотя возможность такая обсуждалась с конца прошлого года. С инициативой об установке памятника выступил общественный международный фонд славянской письменности и культуры, он же взял на себя расходы по проектированию, созданию и установке монумента. Администрация города должна выделить место под памятник и благоустроить территорию вокруг него.

Заминка возникла с выбором места под «подарок». Изначально установить памятник предполагалось на месте слияния рек Оки и Орлик: вопрос рассматривался и на заседании градостроительного совета Орловской области, и на заседании Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории города, а место согласовали с научно-методическим советом при управлении по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Однако в итоге на заседании 29 июня депутаты горсовета согласовали другое место для установки памятника — у здания театра «Свободное пространство» на улице Карла Маркса.

Решение это вызвало возмущение, прежде всего, у коллектива театра, выступившего с заявлением против установки памятника.

Выбор места авторы обращения назвали ошибочным, поскольку «некогда здание магистрата, а ныне театра для детей и молодежи «Свободное пространство», располагающееся по адресу пл. Карла Маркса, 2, является памятником архитектуры и градостроительства федерального значения, о чем имеется соответствующий указ Президента РФ. Прилежащая к такому объекту территория является охранной зоной, и устанавливать памятник перед входом в здание, это значит внедряться в сложившуюся архитектурную композицию города».

«По сложившейся традиции в России перед зданиями театров если и располагаются памятники, то всегда деятелям литературы и искусства. В данном случае здание театра будет находится между двумя вооруженными всадниками Ермоловым и Грозным, причем последний будет повернут спиной к фасаду. Это, мягко говоря, спорное с эстетической точки зрения решение».

«Необходимо учесть, что на площадке перед театром регулярно проходят различные театральные акции: открытие и закрытие фестивалей, выступления артистов уличного театра; здесь устанавливается новогодняя елка. Тыльная сторона памятника — неподходящий фон для всех подобных мероприятий».

Авторы обращения призвали «подумать и о смысловом контексте восприятия памятника. Едва ли на просторах нашей необъятной страны найдется человек, не знающий картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». С Иваном Грозным этот образ прочно связан, поэтому на фоне театра для детей и молодежи это соседство выглядит абсурдным. Памятник становится не на один год и если при этом допускаются ошибки, то на их исправления уходят годы, а иногда и десятилетия».

1 июля пресс-служба горсовета распространила комментарий, который местные СМИ расценили как попытку снять с себя ответственность за установку памятника.

В комментарии, в частности, говорится, что, вынося решение об установке памятника основанию города Орла, депутаты приняли во внимание, что «памятник является подарком городу к 450-летию со стороны Общественного международного фонда славянской письменности и культуры. Его установка не приводит к затратам со стороны бюджета города». Кроме того, отмечается в комментарии, «28 июня 2016 г. на заседании градостроительного Совета Орловской области под председательством начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Юрия Кириенкова было принято решение об установке памятника перед зданием театра «Свободное пространство» по ул. Карла Маркса, д.2».

Открытие памятника запланировано на 5 августа.