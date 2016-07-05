Южно-Сахалинск, 5 июля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Энерго‑ и водоснабжение в Охинском районе Сахалина восстановлено после аварийного отключения, сообщает 5 июля пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«По состоянию на 17.00 (сах) энергоснабжение в Охинском районе восстановлено полностью, все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении. Отмечено, что восстановлено и водоснабжение города Оха.

Ранее в МЧС сообщили об аварийной остановке на городской ТЭЦ. По предварительным данным, произошел сбой в работе трансформатора турбинной установки.

В связи с этим 5 населенных пунктов остались без холодного водоснабжения, был организован подвоз населению питьевой воды.