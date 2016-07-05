Вильнюс, 5 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. После недавно прошедшего в Великобритании референдума, на котором граждане страны проголосовали за выход страны из Евросоюза, обострились националистические настроения, ставшие причиной нападений на живущих в Объединенном Королевстве граждан Литвы. В связи с этим председатель Рабочей партии Литвы Валентинас Мазуронис обратился к министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу, в котором просит отреагировать на сложившееся положение, найти выход из ситуации и с помощью всех возможных двусторонних и дипломатических каналов ЕС стремиться к тому, чтобы живущим в Великобритании литовцам была гарантирована безопасность, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июля, в Рабочей партии.

Цитата из к/ф «Стена». Реж. Алан Паркер. 1982. Великобритания Ксенофобия на марше

«Мы не можем оставаться в стороне, когда в Объединенном Королевстве против наших соотечественников осуществляются ксенофобские выпады. Меня особенно беспокоят такие нападения, как в Манчестере, где были избит 12-летний литовец. Число связанных с Brexit нападений на наших соотечественников может вырасти — живущие там литовцы уже некоторое время жалуются на ощущаемое напряжение и направленные против них агрессию и недовольство британцев. Я убежден, что мы не можем относиться с терпимостью к такому поведению по отношению к нашим гражданам и оставаться в стороне — мы обязаны гарантировать, чтобы нападения, разжигаемые ненавистью, были остановлены», — сказал Мазуронис.

Член Европарламента в своем обращении также призывает Линкявичюса искать способы, гарантирующие, что социальное и правовое положение литовцев, живущих в Объединенном Королевстве, не ухудшится, и информировать о действиях, связанных с возможными решениями этой проблемы.