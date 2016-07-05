Москва, 5 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В Москве за совершение преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды осуждены 12 молодых людей, сообщает Генеральная прокуратора РФ. Щербинский районный суд столицы вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Тверской области Александра Соколова, 20-летнего жителя Москвы Сергея Углова, а также 10 несовершеннолетних жителей Москвы и Московской области.

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В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по мотивам расовой и национальной ненависти и вражды, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

За декабрь 2013 года от их действий пострадали трое мужчин, выходцев из Средней Азии и Закавказья. Один из потерпевших от полученных травм скончался, остальных удалось спасти.

Суд приговорил преступников к лишению свободы на сроки от 4 лет до 10 лет. В частности, к 10 годам лишения свободы приговорен самый старший участник группы — Соколов. Двое его несовершеннолетних подельников отправятся отбывать наказание в воспитательные колонии, остальные — в исправительные колонии общего и строгого режимов. Одному из подсудимых суд счел возможным назначить наказания в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.

Напомним, в 2013 году молодые люди, обучавшиеся в средних образовательных учреждениях столицы, на почве общих националистических убеждений объединились с целью нападений на людей с неславянской внешностью. Своих жертв они выискивали по внешним признакам, как правило, в районе железнодорожной станции «Щербинка» в вечернее время, затем нападали и избивали.

В январе 2014 года участники группы были задержаны.