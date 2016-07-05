Таллин, 5 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Депутаты от правящей праволиберальной Реформисткой партии Эстонии Имре Соояэр и Валдо Рандпере должны покинуть парламент как лица с двойным гражданством. Об этом ИА REGNUM сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе оппозиционной националистической Консервативной Народной партии Эстонии EKREсо ссылкой на заявление парламентской фракции, переданное руководству главного законодательного органа страны.

ИА REGNUM Флаг Эстонии

Предлагается досрочно прекратить депутатские полномочия указанных парламентариев в связи с несоответствием предъявляемым парламентариям требованиям. Второе гражданство депутатов не указывается.

«Реформисты Соояэр и Рандпере открыто признали, что в дополнение к паспорту Эстонской Республики имеют гражданство другого государства. По эстонским законам, такое лицо перестает быть гражданином Эстонии, если оно приняло гражданство другой страны», — напомнил депутат парламента от EKRE Хенн Пыллуаас.Он добавил, что «двойное гражданство означает договор с чужим государством, обязывающих действовать в его интересах». В EKRE предлагают также проверить на двойное гражданство и других депутатов национального парламента.

При этом Пыллуаас напомнил, что именно Реформистская партия была в последнее время инциатором законопроекта, допускающего двойное гражданство в эстонских структурах власти. В EKREназвали такую инициативу «губительным шагом», благодаря которой «Кремль через российское гражданство сумеет получить доступ к представителям высшей государственной власти в Эстонии». Партия убеждена, что двойное гражданство среди парламентариев и представителей других органов власти страны наносит удар по национальной безопасности.