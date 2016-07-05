Москва, 5 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Процедуру передачи акций между юрлицами, находящимися под контролем РФ, предлагают освободить от предварительного обязательного объявления цены акций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Александр Меткин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас акционеры публичного акционерного общества (ПАО) и иные лица получают информацию о параметрах согласованной сделки до ее совершения, в том числе — информацию об обязательном предложении о выкупе акций ПАО и о цене приобретения акций. Такая информация «может привести к спекуляциям с акциями ПАО, и, соответственно, к повышению цены акций», указывает автор законопроекта. Средства для исполнения обязательств в рамках обязательного предложения такие юрлица могут получить только из федерального бюджета, что возможно исключительно путем увеличения его расходной части, подчеркивает автор инициативы.

В связи с этим законопроект предлагает освободить от направления обязательного предложения по акциям в тех случаях, когда речь идет о передаче акций между юрлицами, находящимися под контролем РФ. Как поясняет автор законопроекта, речь идет о ПАО, доля государства в уставных капиталах которого (прямая или косвенная) превышает 50%.

Законопроект направлен на «стабилизацию ситуации и недопущение дополнительных финансовых затрат для акционерных обществ», отмечает автор инициативы.