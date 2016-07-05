Эр-Рияд, 5 июля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Выходец из Пакистана, проживший в Саудовской Аравии около 12 лет, совершил теракт в Медине, заявили 5 июля в МВД королевства. Об этом сообщает Associated Press.

capost.media Террорист

Согласно заявлению, распространенному внутриполитическим ведомством, террористом-смертником, подорвавшимся себя поблизости от Мечети Пророка (Аль-Масджид ан-Набави), был 34-летний Абдулла Калзар Хан.

По данным правоохранительных органов, он проживал в городе Джидда с «женой и своими родителями».

Напомним, в результате теракта, прогремевшего в городе Медина, погибло четыре сотрудника сил безопасности королевства, еще пятеро получили ранения. Этот теракт стал третьим актом насилия, сотрясшим Саудовскую Аравию за сутки, до этого взрывы сотрясли города Джидда и Эль-Катиф.