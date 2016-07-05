Всеволожск, Ленинградская область, 5 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Тосненском и Всеволожском районах Ленинградской области утром сегодня, 5 июля, произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области.

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Информация на пульт дежурного МЧС об отключении электроснабжения поступила в 7:30. В зоне отключения, по данным ведомства, находятся 4 тысячи человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе администрации Тосненского района, отключение электроэнергии произошло в поселке Ульяновка. В настоящее время ведутся работы на ТП№38. Завершить работы планируют сегодня до 18:00. В зоне отключения помимо жилого фонда находится исправительная колония.

В пресс-службе администрации Всеволожского района сообщили, что накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло отключение электричества в частном секторе. Так, без света остались жители деревни Пески, Вартемяги, Энколово, Сярьги, Борисова Грива, Коккорево и Романовка. При этом социально значимые объекты и многоквартирные дома не отключались.

Над устранением неполадок работало шесть бригад электрических компаний. К утру 5 июля свет вернулся в дома местных жителей, за исключением около 20 частных домов в деревне Коккорево, где проживает около 50 человек. Кроме этого, сегодня без света остаются некоторые садоводства Брисовой Гривы.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, аварийно-восстановительные работы ведутся силами АВБ «Кировские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК», АВБ Всеволожского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электросети». На место выехал оперативный дежурный местного гарнизона пожарной охраны.