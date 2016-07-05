Район Внуково, Москва, 5 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Правительство Москвы совместно с Росавиацией и Международным аэропортом «Внуково» заключили соглашение об обеспечении максимальной пропускной способности аэропорта во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В дни проведения матчей «Внуково» сможет обеспечить обслуживание до 10 тысяч пассажиров в час, сообщили ИА REGNUM в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Во «Внуково» также создан специальный отдел организации обслуживания маломобильных пассажиров — обеспечена безбарьерная среда, на привокзальной площади сооружены пандусы и тактильные дорожки для слабовидящих.

«4 июля заключено очень важное соглашение. Оно направлено на обеспечение безопасного и максимально комфортного обслуживания москвичей, а также гостей города в период чемпионата мира по футболу в 2018 году. Со своей стороны правительство Москвы также продолжит предпринимать все возможные меры, чтобы подготовить московский транспорт к приему гостей чемпионата и в полной мере справиться с перевозками большого числа пассажиров», — заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, в свою очередь, заверил, что пропускная способность «Внуково» позволит принять всех гостей чемпионата.

Напомним, Международный аэропорт «Внуково» — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Аэровокзальный комплекс площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 миллионов пассажиров в год.