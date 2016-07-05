Грозный, 5 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом выдать Чечне террористов. Так в своем Instagram он прокомментировал сообщения о том, что к теракту в аэропорту Стамбула причастен выходец из Чечни Ахмед Чатаев.

pixabay.com Вырастили хищника

По его словам, в России Чатаев был рядовым бандитом, террориста из него вырастили в Австрии, Грузии и Турции, пытаясь «насолить» России. «Спецслужбы Турции не могли не знать, чем он занят», — пишет Кадыров.

Если он причастен к событиям в Стамбуле, спецслужбы должны нести за это ответственность и не смотреть в сторону Чечни, заявил чеченский лидер. Кадыров пояснил, что Чатаев при поддержке спецслужб собирал в Австрии огромные суммы для «известного всему миру главаря террористов Хусейна Гакаева, на совести которого сотни жертв».

И сейчас за рубежом скрываются представляющие угрозу для безопасности жителей этих государств беглые сторонники терроризма. В частности, они «вольготно чувствуют себя на «турецком берегу», считает Кадыров. Он назвал их поименно: Тархан Газиев, Ахмад Умаров, Ахмад Патаев, Ширвани Басаев, Махран Саидов, Ризван и Усама Якубовы, Асланбек Вадалов, Мовсар Чатаев, Хади Аласханов, Рустам Наурбаев, их идейный наставник Мовлади Удугов.

Ранее председатель грузинского парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что подозреваемый в организации терактов в аэропорту Стамбула Ахмед Чатаев работал в спецслужбах Грузии, когда президентом страны был Михаил Саакашвили.

Министр по делам беженцев и вынужденно перемещенных лиц Созар Субари также подтвердил, что Чатаев был «агентом» Саакашвили и получал от него финансирование. По его словам, в связи с этим может быть начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции 5 июля заявил о возможной причастности к теракту в аэропорту имени Ататюрка (Стамбул) выходцев из Дагестана (Россия), Киргизии и Таджикистана. Он также пояснил, что следствие по-прежнему уверено, что теракт в аэропорту Стамбула организован террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли 43 человека и еще 239 получили ранения различной степени тяжести.