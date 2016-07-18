Мелитополь, 30 апреля, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Появление подразделений американской армии в зоне украинского конфликта станет «неприкрытой» оккупацией Украины, а иностранных военных будут расценивать как оккупантов и интервентов. Об этом 30 апреля заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Robert Michael/Global Look Press

«Появление американских войск на Украине станет её неприкрытой оккупацией. Американские солдаты на Украине будут расценены как оккупанты и интервенты», — процитировала его слова Lenta.ru.

Рогов подчеркнул, что после этого американские военные превратятся в приоритетную законную цель, отметив, что на данный момент США являются фактически главным оккупантом на постукраинском пространстве, так как, по словам политика, привели к власти полностью подконтрольный марионеточный киевский режим во главе с его лидером Владимиром Зеленским.

Вашингтон может решиться на введение своих войск на территорию Украины последним, когда закончатся «украинские, польские, прибалтийские и прочие» бойцы, более низкие, по мнению американской стороны, по классу, статусу и «чистоте крови», уточнил председатель комиссии ОП.

«В топку противостояния с Россией враг будет бросать и бросать всё новое «топливо». У американцев очень простая концепция — воевать на чужой территории чужими руками», — пояснил он.

Рогов добавил, что глава киевского режима именно по этой причине упорно пытается проводить на подконтрольной ему территории насильственную мобилизацию и, таким образом, сгонять людей на смерть.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля подполковник Военно-воздушных сил (ВВС) США Джахара Матисек не исключил возможности того, что войска европейских стран могут разместить на Украине для проведения боевых операций. По его утверждению, лидерам стран Европы стоит серьёзно рассмотреть такую возможность.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон после Парижской конференции по поддержке Украины заявил, что главы стран Евросоюза обсуждали возможность отправки своих войск в зону украинского конфликта. По его словам, Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта указал на то, что Макрон очень старается понравиться США и провоцирует союзников по НАТО. Глава МИД уточнил, что французский лидер при этом преследует свои личные цели и не заботится о народе Франции.