Рим, 5 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум.



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Полиция Палермо арестовала 38 человек по всей Италии, имеющих отношение к незаконному ввозу мигрантов в Италии. Предполагается, что во главе организации стоит эритреец Меред Медхани, ливийский преступник, арестованный в мае в Судане. Об этом, 4 июля, сообщают итальянские СМИ. В интересах следствия имена арестованных не разглашаются, однако известно, что среди арестованных есть один гражданин Италии.

Полиция Палермо сообщает, что следствию помогли показания арестованного ранее контрабандиста Нуреддина Атта, решившего сотрудничать со следствием. В частности, Нуреддин Атта показал фото и видео, которые демонстрируют, как участники бизнеса по миграции торгуют человеческими органами. «Иногда мигранты не имеют денег, чтобы заплатить за поездку по суше или по морю, я знаю, что людей, которые не могут заплатить, продают египтянам по 15 000 долларов. У египтян есть все необходимое для извлечения органов и их транспортировки в холодильниках», — рассказал следователям Нуреддин Атта.

Арестованные обвиняются в организации преступной группировки по незаконному ввозу мигрантов, незаконному осуществлению деятельности финансового посредничества и международного оборота наркотиков. Центром, куда стекались финансовые потоки, был небольшой магазин в Риме, хозяином которого был эритреец. В парфюмерном магазине следователи нашли 526.000 евро и 25.000 долларов наличными плюс бухгалтерскую книгу с сотнями иностранных имен. Тем, кто заплатил больше всего, организация гарантировала прибытие в Италии не по морю, но легальным путем — путем воссоединения с семьей.

Справка о наличии родственников в Италии стоила от 10 до 15 000 евро. С поддельным свидетельством о браке мигранты могли прибыть в Европу по суше или, в зависимости от области происхождения, даже на самолете, не рискуя своей жизнью на плотах и баржах. Деньги направляли через Дубай в тот самый магазин в Риме, который, по иронии судьбы, располагается прямо перед Министерством инфраструктуры. По оценкам следователей, сотни мигрантов смогли «воспользоваться» такой услугой и прибыли в Европу якобы на воссоединение с близкими родственниками. Моменты передачи денег были зарегистрированы скрытыми камерами, которые подставные лица полиции смогли установить в магазине в Риме. Таким образом, неприметный магазин был финансовым центром по незаконному оборот не только мигрантов, но и внутренних человеческих органов, и наркотиков. В лодках, наряду с тысячами людей, направленных из Ливии, контрабандисты также перевозили наркотические средства из Эфиопии.

Примерно 300 000 евро в неделю владелец магазина в Риме каждую субботу передавал еще одному соотечественнику, в обязанность которого входило переправка денежных средств в Ливию.