Якутск, 5 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Сколько потратят на бальзамирование головы Юкагирского мамонта, зачем республике нужен министр ЖКХ, что говорит лидер «СР» о межпартийном соглашении и почему уволился заместитель мэра Якутска — в обзоре ИА REGNUM.

(сс) brummel123 Мамонт

Миллион рублей за голову Юкагирского мамонта

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на оказание услуг по бальзамированию головы Юкагирского мамонта. Он инициирован государственным бюджетным учреждением «Академия наук Республики Саха (Якутия)», начальная максимальная цена контракта — 1 063 626,83 рублей, пишет ИА SakhaNews.

От исполнителя требуется наличие опыта проведения таксидермических работ, в частности, работы с мягкими тканями палеонтологических объектов. Бальзамирование должно быть произведено на территории Якутска, в специально оборудованной мастерской.

По условиям конкурса голова Юкагирского мамонта должна быть забальзамирована таким способом, чтобы со 100% точностью сохранить нынешний внешний вид, и ее в дальнейшем можно было бы хранить и при комнатной температуре. Трещины на бивнях должны быть не видны при визуальном осмотре.

Напомним, торжественное открытие экспозиции «Юкагирский мамонт» в Музее мамонта в Якутске состоялось в марте 2008 года, спустя шесть лет со дня находки этого уникального экспоната. Как считают ученые, юкагирскому мамонту было 45 лет, когда он погиб восемнадцать тысяч лет назад. Найден в Усть-Майском районе Якутии семьей Гороховых.

Вакантное место министра ЖКХ

ИГ «В Якутии.ру» переживает, что в разгар подготовки к зиме в Якутии даже нет министра ЖКХ. Освободившееся после повышения Алексея Колодезникова кресло министра ЖКХ и энергетики пустует почти месяц. Притом, что ведомству нужно серьёзно заниматься не только подготовкой к отопительному сезону, но и реализацией федерального закона о переработке мусора, предусматривающем создание региональных операторов, которые будут заниматься полным циклом утилизации отходов. Сложно в регионе обстоит ситуация и с подготовкой к отопительному сезону: «Министра нет. Значит, нет и ответственного. С кого требовать ответ зимой?».

«Эсеры» отрицают сговор с «ЕР»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов абсолютно уверен в победе на выборах в Госдуму якутянина, действующего депутата Федота Тумусова. «Федот Семенович в Якутии точно выиграет», — цитирует главного «эсера» SakhaLife.ru.

На встрече с журналистами Якутии Сергей Миронов также сообщил, что никаких договорённостей и межпартийных соглашений с «Единой Россией» о выдвижении кандидатов по одномандатному округу не было.

«На самом деле была встреча в администрации президента с участием представителей практически всех партий, которые примут участие в думских выборах. На ней я заявил, что несмотря ни на какие предложения, мы выставим своих кандидатов по всем 225 одномандатным округам. У нас есть сильные представители, в победе которых мы не сомневаемся. Если говорить о том, почему другие партии не стали продвигать своих кандидатов — одномандатников, то я думаю они трезво оценили свои возможности», — пояснил Миронов.

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Оскандалившийся зам

Заместитель главы Якутска Егор Попов, курировавший вопросы финансов и имущественных отношений, был освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.

Информагентство напоминает, что весной на владелицу прачечной в Якутске обрушился шквал неприятностей после того, как она «влезла на чужую территорию», сломав систему, позволявшую супруге заммэра Якутска годами выигрывать многомиллионные госзаказы. В ходе журналистского расследования также был вскрыт факт покупки здания у государственной компании по заниженной стоимости. Этот скандал и стал, по мнению News.Ykt.Ru, причиной увольнения заместителя мэра.