Москва, 5 июля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Решение о заморозке бюджетных расходов на следующую трехлетку угрожает безопасности России и направлено на ее деградацию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 июля первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя информацию о замораживании расходов федерального бюджета на период 2017—2019 годов.

Александр Агин. Плюшкин

«Надо менять экономическую политику, надо стимулировать экономический рост, тогда появятся дополнительные бюджетные расходы. Если реализовывать инерционный сценарий, то, конечно, доходов в бюджете не будет, и придется сокращать расходы», — отметил депутат.

По словам Емельянова, принятое решение крайне негативно повлияет на экономику. «Это решение не только не будет развивать Россию, но оно направлено на ее деградацию. Оно угрожает безопасности России, в конечном счете — ее территориальной целостности. По сути — это часть политики сдерживания в отношении России, которую проводит Запад, но почему-то этому подыгрывают наши финансовые ведомства. Мне это совершенно непонятно», — подчеркнул депутат.

Емельянов напомнил, что фракция «Справедливая Россия» не раз выступала с предложениями по наполнению доходной части бюджета. «Источники есть, мы их предлагали. Это отмена возврата НДС экспортерам сырья, прежде всего нефти и газа, введение прогрессивной шкалы налогообложения им налог на роскошь, это ликвидация консолидированной группы налогоплательщиков, это увеличение платы за пользование биоресурсами и лесным фондом, еще целый ряд мер», — перечислил парламентарий. Кроме того, по его мнению, необходимо снижать ключевую ставку ЦБ.

Замораживание расходной части бюджета «серьезно тормозит экономический рост, потому что не будет расти платежеспособный спрос», добавил Емельянов. «Не будет экономического роста — не будет допдоходов. При условии, что инфляция все равно будет довольно приличная, в реальном выражении расходы бюджета будут падать. Это ставит под угрозу не только социальную стабильность в стране в преддверии 2018 года, но и угрожает обороноспособности, безопасности и целостности страны», — заключил он.

На совещании у главы правительства РФ Дмитрия Медведева было принято предложение Минфина о замораживании расходов федерального бюджета в номинальном выражении на 3 года, пишут «Ведомости». Минфин предложил зафиксировать расходы бюджета в 2017—2019 годах на уровне 15,78 трлн рублей в год: это меньше, чем уточненные расходы на 2016 год.