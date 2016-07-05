Финны довольны своим президентом: опрос
Хельсинки, 5 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Большинство финнов считают, что президент страны Саули Ниинистё успешно выполняет свои обязанности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу финской газеты Helsingin Sanomat, сообщает Yle.
Около 90% респондентов считают, что президент справляется со своей работой хорошо или очень хорошо. Почти 50% опрошенных дали работе президента отличную оценку. Неудовлетворительную оценку Ниинистё получил от 1% респондентов.
В опросе приняли участие около тысячи финнов.
Напомним, Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, который сохраняет личные контакты с президентом России в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам встречи лидеров двух стран Путин заявил, что в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны.