Хельсинки, 5 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Большинство финнов считают, что президент страны Саули Ниинистё успешно выполняет свои обязанности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу финской газеты Helsingin Sanomat, сообщает Yle.

EPP Президент Финляндии тоже доволен

Около 90% респондентов считают, что президент справляется со своей работой хорошо или очень хорошо. Почти 50% опрошенных дали работе президента отличную оценку. Неудовлетворительную оценку Ниинистё получил от 1% респондентов.

В опросе приняли участие около тысячи финнов.

Напомним, Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, который сохраняет личные контакты с президентом России в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам встречи лидеров двух стран Путин заявил, что в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны.