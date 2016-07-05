Липчанин проведет 4,5 года в колонии за попытку продать трехлетнего сына
Липецк, 5 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Липецке 4 июня был оглашен приговор уроженцу Казахстана, который за 1,5 миллиона рублей пытался продать собственного сына, передает портал Most.tv.
Как уже сообщало ИА REGNUM, мужчина хотел продать своего трехлетнего сына, а покупателей искал через интернет. Оценив маленького ребенка в 1,5 миллиона, он договорился о встрече с покупателем, однако не знал, что «сделку» уже контролирует полиция. Вечером 10 июля 2015 года мужчина приехал в центр Липецка, где и был задержан. При нем находились документы о смерти биологической матери ребенка, которые по итогам проведенной экспертизы оказались поддельными. Следователям он признался, что биологическая мать мальчика уехала в Казахстан, а документы он подделал вместе со своей нынешней сожительницей. Потратить вырученные от продажи ребенка отец собирался на квартиру.
За подделку документов и попытку продать ребенка обвиняемому суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. В суде он объяснил свой поступок давлением со стороны первой жены. «Теща все 1,5 года держала меня за глотку. Ей не нравилось, что я с ребенком и разведен. Она грозилась, что выдаст свою дочь за богатого мужчину, а я нищеброд. У меня был выбор либо отдавать куда-то ребенка, либо я больше не увидел был свою жену. Я не знал, что делать. Теща хотела выдать мою жену против ее воли за калым», — цитирует слова осужденного Most.tv.