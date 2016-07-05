Липецк, 5 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Липецке 4 июня был оглашен приговор уроженцу Казахстана, который за 1,5 миллиона рублей пытался продать собственного сына, передает портал Most.tv.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Как уже сообщало ИА REGNUM, мужчина хотел продать своего трехлетнего сына, а покупателей искал через интернет. Оценив маленького ребенка в 1,5 миллиона, он договорился о встрече с покупателем, однако не знал, что «сделку» уже контролирует полиция. Вечером 10 июля 2015 года мужчина приехал в центр Липецка, где и был задержан. При нем находились документы о смерти биологической матери ребенка, которые по итогам проведенной экспертизы оказались поддельными. Следователям он признался, что биологическая мать мальчика уехала в Казахстан, а документы он подделал вместе со своей нынешней сожительницей. Потратить вырученные от продажи ребенка отец собирался на квартиру.

За подделку документов и попытку продать ребенка обвиняемому суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. В суде он объяснил свой поступок давлением со стороны первой жены. «Теща все 1,5 года держала меня за глотку. Ей не нравилось, что я с ребенком и разведен. Она грозилась, что выдаст свою дочь за богатого мужчину, а я нищеброд. У меня был выбор либо отдавать куда-то ребенка, либо я больше не увидел был свою жену. Я не знал, что делать. Теща хотела выдать мою жену против ее воли за калым», — цитирует слова осужденного Most.tv.