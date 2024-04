Вашингтон, 5 июля, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Специалисты из Массачусетского технологического института заявили о создании базовой вакцины, которая может стать основой для препарата, способного победить любое заболевание. Ученым уже удалось получить антигены к вирусу Эболы, свиному гриппу и токсоплазме, статья о результатах опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

PhotoLizM Вакцина

Основу вакцины составляют молекулярные нити генетического материала, известного как матричная, или информационная, РНК. РНК-нити могут содержать информацию о белке любого происхождения, будь то вирусный, бактериальный или иной белок. Молекулярные нити помещают в молекулу, которая доставляет материал в живые клетки. Там происходит синтез белков, которые вызывают ответ иммунной системы организма.

Как утверждают ученые, с помощью такой вакцины можно победить не только инфекционные болезни, но и создать препараты, которые помогут организму определять раковые опухоли и бороться с ними.

Специалисты уже создали вакцины против Эболы, свиного гриппа и токсоплазмы на основе базовой и опробовали их на мышах, препарат показал 100% эффективность. При этом любая вакцина, отмечают ученые, может быть разработана на основе базовой в течение недели, что позволит в будущем успешно бороться с любыми эпидемиями.