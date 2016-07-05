Ярославль, 5 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Для Ярославской области становится все более актуальной проблема строительства и вырубки деревьев в особо охраняемых природных зонах. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Мышкинском, Тутаевском, Угличском, Переславском и Ярославском муниципальных районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

В настоящее время на территории Ярославской области расположены три особо охраняемых природных территории федерального значения: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник в Брейтовском районе, национальный парк «Плещеево озеро» в Переславском районе и государственный природный заказник «Ярославский» в Некрасовском и Даниловском районах. А также 365 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 11 — местного.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в границах таких территорий запрещены. Однако выявляются нарушения, в том числе, сопровождаемые вырубкой деревьев. В частности, незаконное строительство 10 коттеджей в Охотинском сельском поселении Мышкинского района причинило окружающей среде вред на 29 миллионов рублей. Строительство хозпостроек и возведения фундамента под дом в том же поселении на территории заказника «Верхне-Волжский» нанесло ущерб в размере около 4 млн рублей. В обоих случаях судебные решения по возмещению вреда природе находятся на исполнении в службе судебных приставов.

В Тутаевском районе выявлены нарушения на территории памятника природы «Зеленая зона реки Рыкуши» — там построен многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями. Размер причиненного вреда сейчас оценивает межрайонная природоохранная прокуратура. В Ярославле разгорелся скандал вокруг планирующейся жилой застройки в Павловской роще — региональном памятнике природы.

В правительстве Ярославской области считают, что целостность особо охраняемых природных территорий в регионе необходимо оберегать и восстанавливать. Тем более что 2017 год указом Президента РФ объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. В рамках этой деятельности предлагается проведение научно-исследовательских работ по обследованию таких природных территорий, чтобы оценить их состояние. Также предусмотрено формирование охранных зон у 188 памятников природы и создание государственного учреждения Ярославской области по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.

«На настоящий момент у нас сформирована достаточно развитая сеть особо охраняемых природных территорий, способная обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов. Ее создание — одна из форм важнейшей работы, связанной с сохранением уникальных, редких и ценных природных объектов», — отметил председатель регионального Правительства Александр Князьков.