Москва, 5 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Предварительные слушания по уголовному делу о крушении во Внуково самолёта главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери, произошедшем 20 октября 2014 года, начнутся в Солнцевском районном суде Москвы 14 июля 2016 года, сообщили в пресс-службе суда.

pixabay.com В суде

«Предварительное судебное заседание состоится 14 июля в 14:00 мск», — говорится в сообщении. Уточняется, что предварительные слушания будут закрытыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня Следственный комитет России сообщил, что уголовное дело о гибели де Маржери направлено в суд.

Читайте также: Дело о катастрофе 2014 года во Внуково направлено в судНапомним, что самолёт Dassault Falcon 50 разбился во Внуково при взлёте 20 октября в 23:57 мск: произошло столкновение со снегоуборщиком, в результате которого самолёт сгорел. Находящиеся на борту люди — де Маржери, бортпроводник Рассья Перафорья Максим Жан Мари, Фалюк Руслана и Пикан Яннь Жак Жозеф — погибли.

Дело расследовалось Управлением СК РФ по расследованию особо важных дел. Обвинения были предъявлены ряду сотрудников Внуковского центра организации воздушного движения филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».