Страсбург, Франция, 5 июля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что последствия выхода Великобритании из ЕС пока не известны.

pixabay.com Brexit: неизвестная территория

По его словам, Brexit вызвал волну шока — «мы находимся на неизвестной территории». Рютте отметил, что британский референдум — это сигнал, и не единственный, о том, что необходимы изменения.

Глава правительства Нидерландов подчеркнул, что если Брюссель продолжит жить так, как прежде, это будет демонстрацией полного пренебрежения к существующей реальности.

Напомним, на референдуме 23 июня большинство (52%) граждан Соединенного королевства проголосовали за выход страны из ЕС.