Стамбул, Турция, 5 июля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. 17 человек, 11 из которых граждане России и шестеро — Турции, были задержаны и заключены под стражу в ночь с 4 на 5 июля в Стамбуле по подозрению в причастности к теракту в аэропорту имени Ататюрка 28 июня, сообщает Le Parisien со ссылкой на турецкие СМИ.

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Как отмечается, личности задержанных не сообщаются, известно только, что они причастны к тройному теракту в аэропорту Стамбула, в результате которого погибло 45 человек. До этого правоохранительные органы Турции задержали уже 13 человек, в том числе троих иностранцев.

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка прогремело три взрыва, в результате которых погибло несколько десятков человек. Власти Турции возложили ответственность за произошедшее на террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ), однако официально боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) не заявляли о причастности к данному акту насилия.