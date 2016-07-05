Москва, 5 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Российский рынок роскошных автомобилей продолжает показывать рост, сообщает «АВТОСТАТ».

pgottschalk Роскошный автомобиль

Итоги пяти месяцев 2016 года демонстрируют повышение спроса на автомобили класса Luxury в России. За этот период было реализовано 575 роскошных машин, что на 21,1% больше показателей того же периода годичной давности.

Стоит отметить, что 78,8% автомобилей, относящихся к роскошному сегменту, продается в Москве, Московской области (70,1%) и Санкт-Петербурге (8,7%).

Более 60% проданных в 2016 году люксовых автомобилей в России приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. С января по май нынешнего года предпочтение этой модели отдали 368 жителей нашей страны, что на 45% больше, чем в 2015 году.

На долю Bentley в 2016 году приходится114 автомобилей, то есть на 26,7% больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров российского рынка роскошных автомобилей Rolls-Roys, потерявший за год 39% продаж и выбранный 47 покупателями.

Кроме того, на российских дорогах за пять месяцев 2016 года появилось 21 новая Maseraty, 16 Ferrari и девять Lamborghini.

Стабильный рост продаж роскошных автомобилей в России происходит на фоне такого же стабильного сокращения спроса на легковые автомобили прочих сегментов, доходящего до 40%.