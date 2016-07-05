Ульяновск, 5 июля, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя одного из районных прокуроров города Ульяновска. Мужчина подозревается в получении взятки в крупном размере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, злоумышленник действовал не один. Деньги для него получала посредница. Общая сумма взятки должна была составить 300 тыс. рублей. За эту сумму сотрудник прокуратуры обещал закрыть одно из уголовных дел.

Посредница получила 100 тыс. рублей, которые должна была передать подозреваемому. В этот же день оба были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.