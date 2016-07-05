Ханты-Мансийск, 5 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Главный университет страны, Московский государственный, выделил квоту целевого приема студентов из Ханты-Мансийского округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и молодежной политики округа.

МГУ

Для югорчан выделены два места на юридическом факультете, пять — на механико-математическом, четыре — на химическом, по одному на экономическом, на журфаке, на факультетах госуправления, мировой политики, филологическом, Институте стран Азии и Африки. Кроме того, шесть мест уготовано югорчанам на факультете вычислительной математики и кибернетики, семь — на физическом.

Кроме результатов трех ЕГЭ, югорским выпускникам доведется сдать еще и один дополнительный экзамен. Заявки принимаются в департаменте образования и молодежной политики ХМАО.

Как отмечают в департаменте, договоренности о квотировании с МГУ были заключены в 2015 году. В 2016-м число целевых бюджетных мест для югорчан увеличилось на девять — югорские выпускники могут рассчитывать на 31 место в МГУ.

В этом году в Югре — 800 золотых медалистов. Более 30 югорских школьников получили по русскому языку, географии и профильной математике. Пока не все результаты ЕГЭ известны. В минувшем году 100-бальников в Югре было 46. Ранее пресс-центр окружного правительства сообщал, что школьников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов, будут с этого года поощрять 20 тысячами рублями.

Отметим, что на сайте МГУ есть сведения о договоренностях вуза с другими регионами страны о целевой подготовке специалистов. Югре в этом году определена самая большая квота. Также квотируются бюджетные места для выпускников Крыма, Севастополя и Приднестровья.