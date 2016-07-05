Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 с. 30, ч. 3 ст. 159 («Попытка мошенничества») УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июля, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мужчина намеревался продать должность в администрации Московского района Санкт-Петербурга. Свои услуги он оценил в 1 млн рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

27 апреля 2016 года в помещении ресторана на Лиговском проспекте подозреваемый потребовал от кандидата на высокопоставленную должность в администрации Московского района Санкт-Петербурга, 1 млн рублей, за которые обещал помочь трудоустроиться.

«Злоумышленник свой преступный умысел не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.