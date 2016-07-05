Чебоксары, 5 июля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Чувашии в июне по сравнению с маем 2016 года индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги составил 100,1%, к декабрю 2015 года — 102,5%, июню 2015 года — 105,9%. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

ИА REGNUM Инфляция

Стоимость минимального наборапродуктов питания в конце июня составила 3286,45 рубля в расчете на одного человека в месяц. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 1,9%, рост с начала года составил 5,3%.

Продовольственные товарыподешевели за месяц на 0,1%. Снизились цены на яйца (на 7,5%), плодоовощную продукцию, включая картофель (на 2,1%), варенье, джем, повидло, мед, муку, мороженое, мясопродукты, молоко и молочную продукцию, сыр (на 1,5−0,5%) и общественное питание.

В то же время подорожали: сахар (на 8,5%), фруктово-ягодные консервы (на 3,7%), соль, соус, специи, концентраты, макаронные и крупяные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, чай, кофе (на 2,2−1,1%), масло и жиры, безалкогольные и алкогольные напитки, овощные консервы, рыбопродукты (на 0,9−0,1%) и кондитерские изделия.

Цены на непродовольственные товары выросли за месяц на 0,2%. Более всего подорожали товары для спорта и туризма, велосипеды и мотоциклы, фарфоро-фаянсовая посуда (на 2,9−2,2%), ковры, ювелирные изделия, моторное топливо, спички (на 1,7 — 1%). Более всего подешевели товары для животных, телерадиотовары, товары для садоводства, стеклянная посуда, инструменты и оборудование (на 2−1%).

Услуги подорожали за месяц на 0,4%, более всего выросла стоимость санаторно-оздоровительных услуг (на 12%), организаций культуры, в сфере зарубежного туризма и пассажирского транспорта (на 3,9−1,2%). Снизилась стоимость услуг банков (на 5,7%), физической культуры и спорта (на 0,2%) и в системе образования (на 0,1%).