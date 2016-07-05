Киев, 5 июля, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Министр обороны Украины, генерал армии Украины Степан Полторак встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майором Вахтангом Капанадзе, сообщает пресс-служба правительства Украины 5 июля.

mil.gov.ua Переговоры украинских и грузинских генералов

Согласно предоставленной информации, в ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно политики, «которую проводит Российская Федерация на Украине, в Грузии и в целом в мире».

Министр обороны Украины поблагодарил народ Грузии за всестороннюю поддержку украинского народа.

«Грузия одной из первых откликнулась на сложную ситуацию в Украине, осудила аннексию Крыма и сейчас на всех международных аренах выражает политическую поддержку нашему государству. Главное для нас — углублять отношения между двумя оборонными ведомствами и выступать с общей позицией, ведь и Украина, и Грузия — это своеобразный пояс безопасности для европейских стран», — заявил Полторак.

Также он отметил важность обмена опытом, «особенно в контексте новых знаний, которые получило украинское войско в ходе боевых действий на востоке Украины».

В свою очередь, информирует пресс-служба, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии положительно оценил реформы, которые внедряются в Вооруженных силах Украины.

«Мы пристально наблюдаем за всеми изменениями, которые происходят в Украине, и понимаем, как сложно проводить реформы, особенно учитывая то, что одновременно украинское войско задействовано в боевом конфликте. За короткий срок вам удалось добиться первых положительных результатов», — сказал генерал-майор Вахтанг Капанадзе.