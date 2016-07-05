Вашингтон, 5 июля, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Британская актриса Эмили Блант, известная по телевизионному фильму «Дочь Гидеона», а также ролью Эмили в художественной картине «Дьявол носит Prada» (2006 г.) родила второго ребёнка — дочь Вайолет. Об этом сообщил её муж — американский актёр Джон Красински в своём Twitter.

Gage Skidmore Эмили Блант

«2 недели назад мы встретили нашу прекрасную дочь Вайолет», — написал Красински.

Девочка, появившаяся на свет — это уже второй ребёнок в актёрской семье. Старшей дочери Хэйзел Грейс сейчас два года.