Москва, 5 июля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Предложение Минфина РФ о заморозке расходов федерального бюджета в номинальном выражении на три года одобрено на совещании 4 июля у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишет газета «Ведомости».

utmagazine.ru Замороженный доллар

По данным издания, финансовое ведомство предложило зафиксировать расходы бюджета в 2017—2019 годах на уровне 15,78 трлн руб. в год. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отметила, что комиссия не принимает решений, она только заслушала предложения Минфина.

Фактически предложение одобрено — с ним все согласились, заявил изданию один из участников совещания. «Эти замечания будут обработаны, и в четверг представлено решение», — сказал он. Другой источник издания также заявил об одобрении подхода.

Согласно инициативе Минфина, предполагается сократить в номинальном размере расходы по 36 из 42 госпрограмм. Исключение составят расходы на пенсии, экономическое развитие и управление госфинансами (госдолг).