Барнаул, 5 июля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. «Работа по территориальному планированию страны ведется планомерно, согласно Градостроительному кодекса РФ. Но о планах правительства разработать новое административно-территориальное устройство мне неизвестно, хотя об этом много говорят», — сообщил ИА REGNUM кандидат географических наук, декан географического факультета АлтГУ Николай Быков, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина, озвученные на московском урбанистическом форуме.

Кандидат географических наук, заведующий кафедрой экономической географии и картографии Алтайского государственного университета Николай Быков (коллаж)

Ученый напомнил, что тема особого значения городских агломераций обсуждается «уже лет сто». «А за научное обоснование, в том числе, экономического значения городских агломераций Пол Кругман получил Нобелевскую премию», — подчеркнул Быков. По его словам, всеми современными урбанистами признается тот факт, что именно городские агломерации являются локомотивами общества как в экономическом, так и в инновационном, техническом, социальном, политическом, культурном отношениях.

«Это объясняется урбанистическим эффектом, когда на территории имеется высокая плотность и разнообразие объектов. Ближние связи позволяют получать низкие издержки и удовлетворять различные потребности населения», — пояснил ученый.

По наблюдениям Николая Быкова, городские агломерации быстро растут, они реальны и развиваются по определенным законам как единый организм, но часто не закреплены едиными административными границами, то есть в городскую агломерацию может входит много муниципалитетов. «Это создает множество проблем в планировании территории и управлении ею. Московская агломерация, как наиболее быстро растущая в нашей стране, в первую очередь, сталкивается с этими проблемами, поэтому сейчас витает в воздухе идея закрепления Большой Москвы де-юре. Тут можно поспорить. Например, Барнаульская агломерация существует как объединение Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района. Это позволило создать Генеральный план Барнаульской агломерации без потери административных функций (укрупнения административных единиц) данными муниципальными образованиями», — заключил Николай Быков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 июля на московском урбанистическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительство РФ активно занимается вопросом разработки нового территориального устройства. Концентрацию населения в крупных агломерациях он назвал конкурентным преимуществом России. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в пользу укрупнения ряда субъектов РФ. По ее мнению, некоторые регионы «нежизнеспособны в силу объективных причин», а не из-за плохих губернаторов.

Справка:

Барнаульская агломерация разработана московским институтом «Гипрогор» и является первой в России, прошедшей в установленном порядке процедуру согласования в Минрегионразвития РФ. Позднее для координации проектов агломерации была создана Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий».

Барнаульская агломерация образована с целью создания в Алтайском крае компактной пространственной группировки населенных пунктов, обладающих промышленными, транспортными, торговыми, культурными и социально-бытовыми связями.

Датой правового оформления Барнаульской агломерации считается 14 октября 2009 года. Тогда чиновники (заместитель губернатора Алтайского края Яков Ишутин, глава города Барнаула Владимир Колганов, глава города Новоалтайска Александр Иванченко и глава Первомайского района Владимир Бокарев, — прим. ИА REGNUM ) скрепили своими подписями соответствующее соглашение.

«Речь не идет о создании нового муниципального образования, городского округа и тем более сельского района. Речь идет о том, чтобы, сохраняя существующую структуру организации административно-территориального деления Барнаула и прилегающих территорий, обеспечить более плотное согласование вопросов развития этих муниципалитетов, в первую очередь, с точки зрения поддержания в рабочем состоянии и развития инфраструктуры — транспортной, энергетической и иной инфраструктуры жизнеобеспечения, что позволило бы создать более благоприятные предпосылки для развития экономики и социальной сферы Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района», — пояснял в 2011 году губернатор края Александр Карлин.

Барнаульская агломерация насчитывает более 800 тыс. населения, из них более 700 тыс. проживает в Барнауле.