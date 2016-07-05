С закреплением статуса Большой Москвы можно поспорить: эксперт
Барнаул, 5 июля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. «Работа по территориальному планированию страны ведется планомерно, согласно Градостроительному кодекса РФ. Но о планах правительства разработать новое административно-территориальное устройство мне неизвестно, хотя об этом много говорят», — сообщил ИА REGNUM кандидат географических наук, декан географического факультета АлтГУ Николай Быков, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина, озвученные на московском урбанистическом форуме.
Ученый напомнил, что тема особого значения городских агломераций обсуждается «уже лет сто». «А за научное обоснование, в том числе, экономического значения городских агломераций Пол Кругман получил Нобелевскую премию», — подчеркнул Быков. По его словам, всеми современными урбанистами признается тот факт, что именно городские агломерации являются локомотивами общества как в экономическом, так и в инновационном, техническом, социальном, политическом, культурном отношениях.
«Это объясняется урбанистическим эффектом, когда на территории имеется высокая плотность и разнообразие объектов. Ближние связи позволяют получать низкие издержки и удовлетворять различные потребности населения», — пояснил ученый.
По наблюдениям Николая Быкова, городские агломерации быстро растут, они реальны и развиваются по определенным законам как единый организм, но часто не закреплены едиными административными границами, то есть в городскую агломерацию может входит много муниципалитетов. «Это создает множество проблем в планировании территории и управлении ею. Московская агломерация, как наиболее быстро растущая в нашей стране, в первую очередь, сталкивается с этими проблемами, поэтому сейчас витает в воздухе идея закрепления Большой Москвы де-юре. Тут можно поспорить. Например, Барнаульская агломерация существует как объединение Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района. Это позволило создать Генеральный план Барнаульской агломерации без потери административных функций (укрупнения административных единиц) данными муниципальными образованиями», — заключил Николай Быков.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 июля на московском урбанистическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правительство РФ активно занимается вопросом разработки нового территориального устройства. Концентрацию населения в крупных агломерациях он назвал конкурентным преимуществом России. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в пользу укрупнения ряда субъектов РФ. По ее мнению, некоторые регионы «нежизнеспособны в силу объективных причин», а не из-за плохих губернаторов.
Справка:
Барнаульская агломерация разработана московским институтом «Гипрогор» и является первой в России, прошедшей в установленном порядке процедуру согласования в Минрегионразвития РФ. Позднее для координации проектов агломерации была создана Ассоциация «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий».
Барнаульская агломерация образована с целью создания в Алтайском крае компактной пространственной группировки населенных пунктов, обладающих промышленными, транспортными, торговыми, культурными и социально-бытовыми связями.
Датой правового оформления Барнаульской агломерации считается 14 октября 2009 года. Тогда чиновники (заместитель губернатора Алтайского края Яков Ишутин, глава города Барнаула Владимир Колганов, глава города Новоалтайска Александр Иванченко и глава Первомайского района Владимир Бокарев, — прим. ИА REGNUM ) скрепили своими подписями соответствующее соглашение.
«Речь не идет о создании нового муниципального образования, городского округа и тем более сельского района. Речь идет о том, чтобы, сохраняя существующую структуру организации административно-территориального деления Барнаула и прилегающих территорий, обеспечить более плотное согласование вопросов развития этих муниципалитетов, в первую очередь, с точки зрения поддержания в рабочем состоянии и развития инфраструктуры — транспортной, энергетической и иной инфраструктуры жизнеобеспечения, что позволило бы создать более благоприятные предпосылки для развития экономики и социальной сферы Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района», — пояснял в 2011 году губернатор края Александр Карлин.
Барнаульская агломерация насчитывает более 800 тыс. населения, из них более 700 тыс. проживает в Барнауле.