Мурманские строители недополучили почти 3 млн рублей
Мурманск, 5 июля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Строители взлётной полосы на военном аэродроме около Североморска в Мурманской области и ряде других крупных объектов недополучили за свою работу более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, сейчас задолженность перед работниками погашена в полном объёме.
«Директор предприятия из личной заинтересованности не выплачивал работникам обособленного подразделения «Строительный участок «Мурмаши» ЗАО «АМД» заработную плату свыше двух месяцев, располагая при этом необходимыми денежными средствами, — отметили в ведомстве. — Руководство и администрация предприятия находятся по месту регистрации в городе Москве, в связи с чем в ЗАО «АМД» была направлена следственно-оперативная группа».
Как подчеркнули в мурманском Следкоме, в настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, всего в обществе работали 82 жителя Мурманской области, из которых 53 человека — жители ЗАТО Североморск.
Из-за погашения задолженности перед работниками обособленного подразделения «Строительный участок «Мурмаши» ЗАО «АМД» долг по заработной плате в Мурманской области сократился на 10 млн рублей. Отметим, по сведениям организаций Мурманской области, на 1 июня 2016 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельностисоставила 114 миллионов 400 тысяч рублей.