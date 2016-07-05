Мурманск, 5 июля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Строители взлётной полосы на военном аэродроме около Североморска в Мурманской области и ряде других крупных объектов недополучили за свою работу более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, сейчас задолженность перед работниками погашена в полном объёме.

Martinelle Рабочие на строительных лесах

«Директор предприятия из личной заинтересованности не выплачивал работникам обособленного подразделения «Строительный участок «Мурмаши» ЗАО «АМД» заработную плату свыше двух месяцев, располагая при этом необходимыми денежными средствами, — отметили в ведомстве. — Руководство и администрация предприятия находятся по месту регистрации в городе Москве, в связи с чем в ЗАО «АМД» была направлена следственно-оперативная группа».

Как подчеркнули в мурманском Следкоме, в настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, всего в обществе работали 82 жителя Мурманской области, из которых 53 человека — жители ЗАТО Североморск.

Из-за погашения задолженности перед работниками обособленного подразделения «Строительный участок «Мурмаши» ЗАО «АМД» долг по заработной плате в Мурманской области сократился на 10 млн рублей. Отметим, по сведениям организаций Мурманской области, на 1 июня 2016 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельностисоставила 114 миллионов 400 тысяч рублей.