Донецк, 5 июля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В ночь с 4 на 5 июля в г. Донецке боевые действия шли на окраинах жилых кварталов Куйбышевского и Кировского районов. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Донецкой горадминистрации, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным мэрии, в результате боев в Донецке ранения получили три человека, также сгорел микроавтобус, разрушен один дом.

«Прямое попадание зафиксировано по ул. Степаненко пос. Северный — попадание снаряда в микроавтобус, стоящий во дворе дома. Без электроэнергии два жилых дома, восстановительные работы начались. Пострадали три человека. Прямое попадание зафиксировано по ул. Ушакова пос. Лозовое — попадание снаряда в дом. Поврежден дом, хоз. постройки, гараж. По ул. П. Лумумбы — поврежден газопровод. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Кроме того пресс-служба МЧС ДНР отмечает, что прошлой ночью в Кировском районе сгорело восемь единиц автомобильной техники.

«В поселке Лозовое Кировского района в результате пожара уничтожено восемь единиц автомобильной техники. Погибших и пострадавших на пожаре не зафиксировано», — заверили в МЧС.

В то же время источник в военном ведомстве ДНР сообщает о ранении двух мирных жителей Донецка и разрушении трех жилых домов.

«В 22:00 украинская сторона начала обстрел Куйбышевского района из орудий калибра 122 мм. В результате на улице Степаненко, 20 двое мирных жителей 1986 и 1959 года рождения получили ранения. У обоих пострадавших множественные осколочные ранения», — сказал ДАН источник.

По его словам, ночью подразделения ВСУ выпустили 126 мин и артиллерийских снарядов по позициям ВС ДНР в населенных пунктах: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Еленовка.

«По этим территориям было выпущено 36 артснарядов и 90 мин», — рассказал источник.

Также в ВС ДНР проинформировали, что сведения о последствиях обстрелов переданы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В свою очередь 5 июля на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 63 раза нарушили режим прекращения огня. По его словам, в Донбассе начала обостряться военная обстановка, в частности, позиции ВСУ в Зайцево и Дачах были обстреляны из артиллерии калибра 122 мм, а из 120 мм минометов — в Невельском, Опытном, Песках и Кирово. «Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Авдеевке», — рассказал Сушинский. Он сообщил, что на Мариупольском направлении зафиксировано 28 случаев ведения огня противником. В частности, ВС ДНР из 120 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неоднократно стреляли по украинским силовикам в Широкино и Талаковке. Под обстрел из 120 мм минометов попали позиции ВСУ в Красногоровке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, подразделения ВСУ за последние сутки 345 раз нарушили режим прекращения огня. При этом украинские войска выпустили 146 мин калибра 120 мм и 148 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.