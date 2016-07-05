Рим, 5 июля, 2016, 11:05 — ИА Регнум.



Всеобщая забастовка 1926 года. Манчестер

Профсоюзы авиакомпаний «Алиталия» и «Мередиана» подтвердили проведение забастовки, запланированной на 5 июля. Забастовка продлится с 11 до 15 часов. Как сообщает профсоюз «Алиталия», сотрудники компании недовольные тем, как организована работа, а именно, жалуются на увеличение рабочих часов, на использование со стороны руководства «индивидуальных» процедур при увольнении сотрудников, на устранение некоторых льгот для персонала. Пресс-служба «Алиталия» сообщает, что все пассажиры, рейсы которых запланированы на завтра и должны были выполняться в период забастовки, могут поменять билет до 29 октября 2016 года или вернуть и получить обратно полную стоимость

Для пассажиров вторник станет по-настоящему черным днем, потому что о забастовке объявила и компания «Мередиана». Профсоюзы бастуют против условий соглашения, которого авиакомпания достигла с Qatar Airways. Компания «Мередиана» переживает трудные времена. Только в воскресенье, 3 июля, были отменены 26 рейсов, отмечены многочисленные задержки. В качестве оправдания авиакомпания распространила сообщение, в котором в сложившейся ситуации обвиняет своих сотрудников, которые часто не выходят на работу по причине болезни. Раздраженный таким поведением, директивный совет рассмотрит с юристами возможность подавать жалобы в прокуратуру, если персонал будет отсутствовать на работе из-за внезапной болезни.

На среду, 6 июля, на следующий день после забастовки, председатель и управляющий директор «Алиталия» примут участие в заседании Комиссии по транспорту в палате депутатов Италии «о перспективах развития компании».