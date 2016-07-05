В Москве празднуют Ураза-байрам — фоторепортаж
Москва, 5 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Мусульмане отмечают Ураза-байрам. Праздник знаменует окончание поста, длившегося на протяжении священного месяца Рамадан. В Москве праздничные молитвы проходят в мечетях. Кроме того, для мероприятий оборудованы дополнительные площадки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На нескольких улицах города перекрыто движение и усилена охрана. Все праздничные мероприятия проходят в штатном режиме — сообщений о происшествиях не поступало. Так, в 7:00 в Соборной мечети началась молитва, после которой с проповедью к прихожанам обратился глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
Ранее Гайнутдин объявил по громкой связи, что в одном из помещений мечети возникло задымление. Последствия задымления в настоящее время устранены. Позднее в твиттере МЧС Москвы заявили, что данные о задымлении не соответствуют действительности.
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Как сообщили в Совете муфтиев, в праздновании Ураза-байрама в столице принимают участие порядка 200 тысяч человек. С поздравлениями к верующим обратился президент РФ Владимир Путин.
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Напомним, традиция празднования Ураза-байрама ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда с 624 года. В день празднования после ритуальной молитвы мусульмане готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.