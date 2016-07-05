Вашингтон, 5 июля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Корпорация Apple стремится побудить владельцев своей продукции регистрироваться в качестве доноров органов с помощью специального приложения, заранее установленного на каждом смартфоне компании, сообщает Associated Press.

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По словам генерального директора корпорации Тима Кука, он надеется, что с помощью нового приложения удастся преодолеть нехватку органов. Для корпорации, отмечает он, эта проблема встала особенно остро, когда соучредителю Apple Стиву Джобсу пришлось ждать «мучительно» долго, пока он не получил орган для трансплантации в 2009 году.

Корпорация добавит в свое приложение для iPhone, посвященное здоровью, вариант регистрации в качестве донора органов. Данная функция будет добавлена на все телефоны компании осенью, когда Apple проведет обновление своей мобильной операционной системы.