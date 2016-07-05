Москва, 5 июля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Безвизовый въезд позволит привлечь в Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году более 1 миллиона иностранных болельщиков, доход от которых составит не менее 1 млрд долларов. Об этом заявил вице-президент Ассоциация туроператоров России по внутреннему туризму Александр Курносов, сообщили в АТОР.

pixabay.com Футбол и деньги

Курносов напомним, что чемпионата мира по футболу в Бразилии в 2014 году посетили чуть более 1 млн иностранных гостей, которые потратили около 3 млрд долларов (в среднем каждый болельщик в Бразилии потратил около 3 тыс. долларов).

По мнению Курносова, в России траты зарубежных поклонников футбола все-таки будут меньше — в районе 1−1,5 тыс. долларов на одного человека. В основном в сумму трат болельщиков, помимо расходов на авиабилеты, входят расходы на размещение в отелях, покупку билетов на соревнования, рестораны, а также на транспорт внутри страны при перемещении между городами, где проходят матчи мирового первенства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков, прибывающих на ЧМ-2018. Зрители чемпионат мира по футболу смогут посещать РФ без виз, оформив для этого так называемые Fan-ID или фанатские удостоверения, аналог которых был использован во время Олимпиады в Сочи.

Читайте также: Мораторий на продажу алкоголя могут ввести на ЧМ-2018

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.