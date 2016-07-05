Москва, 5 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 5 июля поздравил российских мусульман с одним из главных религиозных праздников — Ураза-байрамом. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молящийся в праздник Ураза-байрам

По его словам, мусульмане России, опираясь на многовековые религиозные, исторические, культурные традиции, широко отмечают этот светлый праздник. «В эти дни принято подводить итоги духовных обретений во время поста, проявлять внимание к тем, кто нуждается в помощи», — говорится в телеграмме.

В своем поздравлении Путин обратил внимание на вклад мусульманской общины в развитие межнационального и межрелигиозного диалога. «Такая плодотворная, многогранная деятельность получает поддержку всего общества, способствует сохранению гражданского мира и согласия в стране», — сказал глава государства.

Также он отметил активное взаимодействие мусульман с государственными общественными организациями в делах благотворительности и просвещения.